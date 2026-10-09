Зам.-председателят на Еврокомисията Хена Виркунен ще посети България

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На 12 октомври Хена Виркунен, изпълнителен заместник-председател на Европейската комисия, отговаряща за технологичния суверенитет, сигурността и демокрацията, пристига на официално посещение в България, където ще проведе поредица от работни срещи, съобщиха от Комисията.

В рамките на визитата си тя ще разговаря с министър-председателя Румен Радев, както и с министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.

Програмата на еврокомисаря включва още срещи с представители и ръководители на водещи компании от българската технологична индустрия, с които ще бъдат обсъдени ключови въпроси, свързани с дигитализацията, иновациите и технологичния суверенитет.