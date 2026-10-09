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Кораб е бил улучен от неидентифициран снаряд край бреговете на ОАЕ

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СНИМКА: Pixabay

Плавателен съд е бил улучен днес от неидентифициран снаряд на 13 морски мили (около 24 километра) западно от брега на Обединените арабски емирства при Джазира ал Хамра, предаде Ройтерс, като се позова на Британската служба за морски търговски операции (UKMTO).

Причинен е пожар, който е бил своевременно потушен, уточнява службата на базата на информация от няколко места.

На този етап е неизвестно какво е състоянието на екипажа, има ли повреди по плавателния съд или вреди за околната среда в Персийския залив, отбелязва UKMTO, цитирана от БТА. 

Агенцията допълва, че властите в ОАЕ разследват инцидента.

СНИМКА: Pixabay

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