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ООН: Нобеловата награда за мир на Пилей е признание за радетелите за международното право

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Ръководителят на ООН Антониу Гутериш Снимка: Екс/@antonioguterres

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш поздрави днес Нави Пилей за нейната Нобелова награда за мир за тази година, наричайки удостояването ѝ с приза признание за всички, които работят за прилагането и защитата на международното право, предаде Ройтерс.

"Тя е показвала, че силата на правото трябва да бъде над правото на силата и че защитата на човешките права е най-сигурната гаранция срещу неправдата", заяви Гутериш в Екс.

"Днешната награда е признание за всички онези, които работят за прилагането и за защитата на международното право, на върховенството на закона и на човешките права, както и за гарантирането на мира, на правосъдието и на човешкото достойнство", написа още генералният секретар на ООН, цитиран от БТА. 

Ръководителят на ООН Антониу Гутериш Снимка: Екс/@antonioguterres

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