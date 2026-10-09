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11 пострадаха при двойно торнадо на Сицилия

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Торнадото в Сицилия СНИМКА: Ройтерс

Двойно торнадо връхлетя днес западното крайбрежие на южния италиански остров Сицилия. 11 пострадали, сред които четири деца, бяха приети в болница, съобщи в. "Куотидиано Национале", цитиран от БТА.

Двойното торнадо - рядко природно явление, се образувало над морето и връхлетяло сушата в района на Марсала.

Бурята нанесла сериозни материални щети, включително на училище в този град в провинция Трапани. В учебното заведение, което на практика било разрушено, пострадали петима възрастни и шест деца, четири от които са настанени в болница.

Ранени са и двама, чийто автомобил бил отнесен от път и паднал в дере. Бури са причинили щети и в южната италианска област Кампания.

Торнадото в Сицилия СНИМКА: Ройтерс

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