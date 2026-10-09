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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23707463 www.24chasa.bg

Администрацията на Тръмп със санкции срещу Международния наказателен съд

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп СНИМКА: АРХИВ

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп наложи широкообхватни санкции срещу Международния наказателен съд като част от кампанията си за разформироването на институцията, която според САЩ се е политизирала и по нелегален и несправедлив начин се опитва да преследва американци и израелци по обвинения във военни престъпления, съобщава Асошиейтед Прес, цитирана от БТА.

Държавният секретар Марко Рубио обяви санкциите, след като Нобеловата награда за мир бе връчена на южноафриканската юристка Нави Пилай, която е ръководила разследвания за потенциални обвинения от страна на МНС срещу американски войски в Ирак и Афганистан. Решението от санкциите обаче е било взето дълго време преди обявяването на лауреата на нобеловата награда.

„Ще забраним транзакциите с този нелегитимен съд, като по този начин ще прекъснем достъпа им до ресурси и парализираме способността им да действат срещу нас", заяви Рубио във видеоклип, публикуван в социалните мрежи. „САЩ и американският народ не подлежат на юрисдикцията на този фалшив МНС", добави той.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп СНИМКА: АРХИВ

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