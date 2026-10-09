Проучване на Ройтерс: 64% от републиканците обвиняват Тръмп за скока на цените

64% от определящите се като републиканци в САЩ приписват отговорност за поскъпването на президентската администрация на Доналд Тръмп. Това мнение споделят 76% от американците без партийни предпочитания. Това става ясно от проучване на Ройтерс/Ипсос, проведено онлайн в продължение на 6 дни. В него са участвали 4506 пълнолетни американци. Повечето участници в него са на мнение, че вносните мита са основна причина за по-високите цени.

Общо 54% от респондентите, включително 40 на сто от републиканците, заявяват, че разходите им са се увеличили значително през последната година. Според 30% те са нараснали слабо, а 10 на сто не отчитат промяна.

Сред привържениците на Републиканската партия 57% посочват, че разходите им нарастват по-бързо от заплатите. Това е в противоречие с предизборните обещания на Доналд Тръмп от 2024 г., че ще овладее инфлацията и ще понижи цените „още от първия ден" на президентството си, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

Неодобрението към действията на администрацията по отношение на инфлацията достига 68% сред всички анкетирани и 40 на сто сред републиканците.

Около 1/4 от привържениците на Републиканската партия не одобряват икономическата политика на Тръмп. Това са 63% сред хората без партийни предпочитания и 92% сред демократите.

Според Ройтерс тревогите за икономиката и войната с Иран са довели до рекордно ниско обществено одобрение за президента и отслабват подкрепата за републиканците преди изборите, които ще определят контрола над Конгреса през следващите две години.

Ускоряването на инфлацията принуди Управлението за федерален резерв да премине към повишаване на лихвените проценти. Сред факторите за поскъпването са увеличените световни цени на енергията след началото на войната с Иран и високите американски вносни мита, посочва агенцията.

Допитването отчита и промени в някои потребителски навици. Около 63 на сто от участниците заявяват, че посещават ресторанти по-рядко, а 56 на сто ограничават разходите си за развлечения или стрийминг услуги. По-малки дялове посочват, че шофират по-рядко или изостават с плащането на сметки.

Средната цена на бензина на дребно в САЩ е достигнала вчера 4,36 долара за галон спрямо 3,11 долара за галон година по-рано според най-новите данни на Американската автомобилна асоциация. Цената на дизеловото гориво се е повишила до 6,28 долара за галон.

Икономическите данни показват умерен ръст на доходите след приспадане на данъците и отчитане на инфлацията. Почасовите възнаграждения обаче нарастват приблизително със същия темп като потребителските цени, което ограничава подобряването на покупателната способност.