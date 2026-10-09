Иран атакува танкер с втечнен природен газ в Ормузкия проток

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция съобщи, че е атакувал танкер с втечнен природен газ в Ормузкия проток, информира Ройтерс, цитирана от БТА.

В съобщение, разпространено от иранската агенция Тасним, корпусът посочва, че танкерът NV Sunshine е бил обстрелван в стратегическия морски коридор. Според информацията плавателният съд се е движел по южния маршрут за корабоплаване в близост до бреговете на Оман.

През последните месеци Военноморските сили на САЩ ескортират цивилни търговски кораби, чиито транспондери са изключени, по този маршрут, опитвайки се да възстановят превоза на петрол и газ.

Иран, който се стреми да затегне контрола си над протока, смята този маршрут за „незаконен" и настоява корабите да преминават вместо това покрай иранското крайбрежие.

„Всеки кораб, използващ неодобрен маршрут за преминаване, ще бъде преследван в целия регион и наказанието му ще бъде неизбежно", се казва в изявление на иранските гвардейци, цитирано от Тасним.

По-рано Британската служба за морски търговски операции също съобщи за инцидент край бреговете на ОАЕ. Засега не е ясно дали двете съобщения се отнасят до един и същи инцидент.

Ормузкият проток е ключов маршрут за световните доставки на енергийни ресурси и многократно е ставал обект на нападения срещу плавателни съдове от началото на войната между Иран и САЩ.