Роднинска свада по време на сватба приключи с убийство и ранен в Турция

Сблъсък между 2 роднински групи по време на сватба в Вираншехир, Югоизточна Турция, приключи с убийство и ранен, съобщава Анадолската агенция, цитирана от БТА.

Спорът между двете групи е започнал по време на сватба в квартал „Хюриет" и първоначално е бил прекратен след намесата на присъстващите. По-късно обаче двете страни отново са се срещнали, при което напрежението е ескалирало във физически сблъсък, като при сблъсъка братовчедите Мустафа Ясан (на 32 г.) и Махмут Ясан (на 47 г.) са получили тежки наранявания от удари с твърд предмет.

След подаден сигнал на мястото са пристигнали екипи на бърза помощ, които са транспортирали пострадалите в местната болница. Въпреки усилията на лекарите единият от ранените - 32-годишният Мустафа Ясан, е починал от раните си.

По данни на вестник „Джумхуриет" загиналият Мустафа Ясан е начален учител, а тялото му е било предадено на семейството след приключване на аутопсията.

Според разследващите, цитирани от вестника, в мелето са били използвани камъни и тояги, като в него са се включили и роднини на враждуващите страни. В рамките на започналото разследване полицията е задържала като заподозрян да убийството 47-годишния братовчед на загиналия, с когото първоначално е възникнал конфликтът.