Международният наказателен съд отхвърли санкциите на САЩ

Международният наказателен съд (МНС) категорично осъди наложените от американското правителство санкции, определяйки ги като опит за възпрепятстване на правосъдието и пряка атака срещу върховенството на закона и международния правов ред.

В свое изявление институцията, базирана в Хага, подчерта, че въпреки натиска ще продължи изцяло да изпълнява основната си задача – да преследва отговорните за геноцид, военни престъпления, престъпна агресия и престъпления срещу човечеството, когато отделните държави членки не могат или не желаят да го направят, пише БТА.

От МНС обаче отправиха призив към своите членове за подкрепа и осигуряване на необходимите ресурси за работа, подчертавайки, че съдът не може да съществува самостоятелно и бъдещето му зависи от държавите, които са го създали. Според институцията в този момент се решава не просто съдбата на една организация, а запазването на целия международен ред, основан на правото.

В отговор на ситуацията белгийският външен министър Максим Прево остро осъди мерките на САЩ в социалната мрежа X и поиска задействане на блокиращия механизъм на Европейския съюз за защита на МНС. Същевременно Европейската комисия потвърди готовността си да предприеме стъпки за осигуряване на работата на съда, но изтъкна, че шестмесечният гратисен период преди реалното влизане в сила на санкциите оставя възможност за дипломатически диалог.

Подобна бе и позицията на Нидерландия като страна домакин. Външният министър Том Берендсен заяви, че предвиденият шестмесечен срок осигурява прозорец за преговори със САЩ, като страната му ще оцени подробно наличните опции в сътрудничество с останалите държави членки на МНС.

Междувременно от Европейската комисия излязоха с позиция в, която обявяват, че има срок от шест месеца до влизането в сила на обявените днес намерения на САЩ да наложат санкции срещу Международния наказателен съд и това дава пространство за диалог.

ЕС винаги е подкрепял МНС и дълбоко съжалява за намерението на САЩ, се допълва в изявлението. ЕС ще работи в тясно сътрудничество с МНС, за да може съдът да работи ефективно. Оставаме решени да работим с останалите 125 страни по Римския статут, за да запазим независимостта на МНС и той да продължи да изпълнява решаващата си мисия, се посочва в текста.

ЕС е готов да предприеме необходимите мерки, за да може МНС да работи по разследванията и предявяването на обвинения за военни престъпления и за престъпления срещу човечеството, както и в защитата на интересите на организациите от ЕС в рамките на единния европейски пазар, завършва изявлението.