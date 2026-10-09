Руски спътници заплашват работата на US системата "Старлинк"

Преследването на западен сателит, действащ в помощ на Украйна, от ято руски военни спътници по-рано тази година демонстрира възможности, които могат да застрашат комерсиални сателитни съзвездия от типа на американската система "Старлинк" на Илон Мъск. Това заяви пред Ройтерс началникът на космическото командване на германските въоръжени сили ген.-майор Михаел Траут.

През май Русия маневрираше с 4 военни сателита "Космос" (модели 2610-2613) в близост до комерсиален сателит за радиолокационно изображение, съобщиха тогава Космическите сили на САЩ, цитирани от БТА. Финландската компания за производство на сателити ICEYE, която доставя данни на САЩ и техните съюзници, потвърди пред Ройтерс, че това е бил един от нейните сателити.

Случилото се през май показа как сателитите все повече могат да бъдат маневрирани близо един до друг - "или за да бъдат следени, или потенциално да им се навреди", каза за Ройтерс изпълнителният директор на ICEYE Рафал Моджевски.

Според генерал Траут руските космически апарати "са преследвали" сателит на ICEYE, който предоставя изображения от бойното поле с разузнавателна цел. "Русия демонстрира възможности, които, ако се приложат директно срещу мегасъзвездие като "Старлинк", могат да повлияят на срока на годност на спътниците и качеството на услугите им за всички потребители, не само за Украйна", казва той.

Опасенията му потвърждават нарастващата зависимост на армиите на страните от Запада от комерсиалните сателитни мрежи, повдигайки въпроса за това кой трябва да ги охранява, посочва Ройтерс. Коментарите на Траут идват в контекста на обвиненията към Русия от европейски политици за ескалацията на саботажните дейности на континента, чиято цел е да се подкопаят усилията в помощ на Украйна, допълва агенцията. В това число влизат скорошни атаки с дронове, палежи и заговори за повреда на подводни кабели.

Руската намеса в спътниковите системи на Запада се увеличи съществено след инвазията на силите на Москва в съседна Украйна през февруари 2022 г. Кремъл предупреждава периодично, че сателитите, с които се помага на Украйна, може да станат легитимни мишени за ответни удари. В същото време Русия отрича да осъществява саботажни операции в европейски държави.

Генерал Траут заяви, че открита атака срещу сателит на "Старлинк" би означавала сериозна ескалация на враждебните действия, но Москва би могла да приложи тактики в "сивата зона". Той очерта хипотетичен сценарий, при който руски сателит се отклонява в орбиталния път на "Старлинк", преди да се разпадне, принуждавайки сателитите да правят избягващи маневри, изразходвайки гориво, което би могло да съкрати оперативния им живот.