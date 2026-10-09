Австрия задържа двама украинци по подозрения за шпионаж

Двама мъже, заподозрени, че са служители на украинското военно разузнаване, са арестувани във Виена. Като основания за задържането им са посочени опасността от извършване на ново престъпление, укриване или унищожаване на доказателства и бягство. Съобщението на Регионалния съд във Виена бе предадено от виенската редакция на австрийското радио и телевизия ОРФ. Задържането под стража засега е постановено до 21 октомври. Двамата мъже отричат повдигнатите срещу тях обвинения.

Не е ясно от колко време заподозрените в шпионаж са пребивавали в Австрия и как правоохранителните органи са попаднали по следите им. Властите заявиха днес следобед, че тези въпроси са предмет на продължаващото разследване.

Разследването се води от Дирекцията за държавна сигурност и разузнаване. Двамата са заподозрени в извършване на тайна разузнавателна дейност във вреда на Австрия съгласно член 256 от Наказателния кодекс. Йорг Лайхтфрид, държавен секретар, отговарящ за държавната сигурност, засега отказва да предостави подробности, пише БТА.

„Става дума за текущо разследване, по което към настоящия момент не можем да дадем допълнителна информация", заявиха от службата в отговор на запитване на Австрийската новинарска агенция АПА.

В четвъртък са били задържани още двама мъже – известният в Украйна разследващ журналист Михайло Ткач и операторът Ярослав Бондаренко. Операторът все още е задържан, докато журналистът вече е на свобода, заяви министърът на вътрешните работи Герхард Карнер.

Михайло Ткач работи за изданието „Украинска правда" и е разследвал местонахождението на избягалия украински главен прокурор Руслан Кравченко, съобщи украинската медия. Ткач е бил освободен тази сутрин, след като е прекарал 12 часа в полицейски арест, написа главната редакторка на „Украинска правда" Севгил Мусаева във Фейсбук.

Операторът Бондаренко, който е бил задържан заедно с Ткач, е получил наранявания по време на задържането и се намира в болница. Разпитът му е започнал едва през нощта, съобщи Мусаева, която очаква обяснение от австрийските правоохранителни органи.

„Очакваме компетентните австрийски власти своевременно да излязат с официално становище относно обстоятелствата и правните основания за задържането му", заяви говорителка на украинското посолство във Виена.

„В рамките на друго разследване са възникнали подозрения срещу още две лица, но те не са се потвърдили", заяви Нина Бусек, говорителка на Виенската прокуратура, по повод случая с Ткач и Бондаренко. По думите ѝ към момента изглежда, че подозренията не се потвърждават. Тя добави, че не може да предостави повече подробности.

Ткач е известен с това, че издирва на обществени места водещи украински политици и влиятелни бизнесмени и им задава неудобни въпроси. Особено в началото на руската война срещу Украйна той е разследвал украински държавни служители, които са се преместили или избягали в Европа.

Напоследък интересът му е бил насочен към главния прокурор Руслан Кравченко. Според разследвания на украински антикорупционни журналисти се предполага, че Кравченко е избягал във Виена.

Международната организация „Репортери без граници" заяви, че действията на властите срещу Ткач и Бондаренко повдигат „сериозни въпроси относно защитата на свободата на пресата и пропорционалността на действията на държавата спрямо журналистическата работа".

Михайло Ткач е бил в австрийската столица, за да разследва местонахождението на бившия украински главен прокурор Руслан Кравченко. Последният е подал оставка след обвинения в корупция. Ткач публично е разкрил, че Кравченко и съпругата му вероятно са се установили във Виена. Организацията отбелязва в прессъобщение, че е бил задържан именно журналистът, разследващ евентуални нередности около високопоставен държавен служител.

„Задържането на разследващ журналист и нараняването на неговия оператор по време на полицейска акция са сериозен инцидент, който изисква пълно и прозрачно изясняване", заяви генералният секретар на „Репортери без граници" Мартин Васермайр.