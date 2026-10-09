Пращат на съд румънския бизнесмен, финансирал кампанията на Джорджеску в Tik Tok

Главната прокуратура на Румъния изпрати днес на съд бизнесмена Богдан Пешкир, финансирал кампанията в Tik Tok на бившия кандидат за президент Калин Джорджеску, по обвинения в подкупване на избиратели, съобщава телевизия Диджи 24.

Според прокурорите в периода 13 октомври 2024 г. - 27 ноември 2024 г. Пешкир е раздал суми на обща стойност 290 226 долара с цел убеждаване на избирателите да гласуват за Джорджеску.

Разследването е установило, че за тази цел той е изпратил 868 "подаръка" чрез платформата ТикТок на обща стойност над 251 000 долара към 105 потребители, както и шест трансфера в криптовалута на обща стойност над 39 000 долара към две лица.

Според обвинението Пешкир е използвал сътрудничеството с инфлуенсъри, ползващи се с голяма популярност в ТикТок, изпращал е "подаръци" на потенциални гласоподаватели на Джорджеску или е превеждал чрез банков трансфер суми на лица, склонни да покажат предпочитанията си към Джорджеску и да убедят и други лица да го подкрепят.

Крайнодесният независим кандидат за президент Калин Джорджеску спечели първия тур на изборите на 24 ноември 2024 г., поднасяйки изненада за почти всички в Румъния. Към онзи момент той бе неизвестен на широката публика, но беше набрал популярност в интернет пространството, където стотици профили споделяха посланията му и го промотираха, пише БТА.

На 6 декември същата година - два дни преди насрочения втори тур, Конституционният съд на Румъния отмени резултата заради информация за чуждестранна намеса, по-конкретно от страна на Русия. Москва отхвърли тези обвинения. Конституционният съд постанови целият изборен процес да започне отначало.

Наскоро Джорджеску беше арестуван за 30 дни по дело, по което е обвинен в измама на стойност над 1 милион евро. Той е изпратен на съд по две други дела, по които е обвинен съответно в действия срещу конституционния ред и в пропаганда на фашистка идеология.