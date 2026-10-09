Най-малко седем са загинали при руски и украински удари през последното денонощие

Най-малко седем души бяха убити и още 36 - ранени, при руски и украински удари през последното денонощие, предадоха Асошиейтед прес и ТАСС, като се позоваха на местните власти.

При руски атаки в Украйна загинаха трима души, а най-малко осем бяха ранени, съобщи Асошиейтед прес. Един човек е загинал, а петима са били ранени при удари по жилищни райони в Запорожка област. Сред ранените има и едно дете.

Друг човек е загинал в западната Ивано-Франковска област, а една жена е била убита при руски удар по складови помещения в района на Буча в Киевска област. Там са ранени още трима души.

През последните три дни руските удари са отнели живота на повече от 50 души в Украйна. Вчера руска управляема авиационна бомба избухна близо до автобуси с пътници в източната част на страната, като загинаха 30 души. Ден по-рано при ракетен удар по северния град Прилуки бяха убити 22 души, сред които и пет деца.

Междувременно при украински удари по руската Белгородска област са загинали двама души, а още 12 са били ранени, съобщиха местните власти, цитирани от Асошиейтед прес.

Още двама цивилни са загинали, а 16 - ранени, при украински атаки през последното денонощие в окупираната Луганска област, съобщи назначеният от Русия ръководител на региона Леонид Пасечник в Телеграм, цитиран от БТА.

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия вероятно ще засили всекидневните си нападения с наближаването на зимата. Той съобщи за сериозни щети по електропреносната мрежа и призова страните от НАТО да предоставят допълнителни средства за противовъздушна отбрана.

Същевременно украински дронове нанесоха щети на център за данни на руската технологична компания „Яндекс“ в Калужка област. Компанията съобщи, че част от съоръженията са излезли от строя, но няма пострадали. Това е втората атака срещу неин център за данни в продължение на два дни.

Зеленски потвърди удара по центъра за данни и заяви, че украинските сили са атакували и петролна рафинерия в град Ухта, в автономната република Коми. Местните руски власти потвърдиха нападение срещу града, но отрекоха да има щети.

Руското министерство на отбраната съобщи, че противовъздушната отбрана на Русия е свалила 505 украински дрона от късните часове на вчерашния ден до тази сутрин.