Черна гора експулсира петима руснаци, сред тях и шефа на пропагандната мрежа „Рибар“

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Черна гора издаде заповеди за експулсиране на петима руски граждани, сред които ръководителят на руската информационна мрежа „Рибар" Михаил Звинчук. Решението е взето по съображения, свързани с националната и вътрешната сигурност, съобщи черногорската национална телевизия РТЦГ.

Звинчук беше арестуван по-рано днес в черногорския град Рисан заедно със съпругата си Валерия и трима негови сътрудници. При задържането му са открити съвременна дигитална техника, дронове, електронни устройства и телефони, пише БТА.

Черногорските служби за сигурност получили сигнал за пристигането на членове на мрежата „Рибар" в страната и проследили престоя им в продължение на няколко дни. По информация на службите групата планирала да заснеме документален видеоматериал за обявеното синхронизиране на визовата политика на Черна гора със стандартите на Европейския съюз.

Замисълът бил евроинтеграцията на страната да бъде представена като принудителен процес, който води до негативни последици за туризма, икономическата стабилност и националните интереси на Черна гора.

По повод ареста премиерът на страната Милойко Спаич заяви в публикация в Екс, че Черна гора защитава интересите си и никой няма да застраши европейското й бъдеще. Той призова да не се правят прибързани изявления.

„Привлякохме внимание, че европейският ни път е последван от опити за хибридни действия и дестабилизация. Сега не е подходящият момент за прибързани изявления, нито пък за наивни заключения", написа Спаич, цитиран от РТЦГ. По думите му посланието от действията на властите е, че черногорските институции си вършат работата.

Британските и американските власти свързват мрежата „Рибар" с разпространението на кремълска пропаганда и операции за чуждестранно информационно влияние, отбелязва черногорската агенция МИНА.

Британското правителство определя Звинчук като съсобственик и генерален директор на „Рибар". Според британските власти мрежата частично се координира от администрацията на руския президент, финансира се със средства на държавната корпорация „Ростец" и си сътрудничи с представители на руските разузнавателни служби.

Звинчук е обект на британски санкции. Държавният департамент на САЩ също го е включил в списък с лица, свързани с операции за зловредно влияние, насочени към изборния процес в САЩ.