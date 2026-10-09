ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Наш тенисист надви испанец и стигна 1/2-финал в Па...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23708318 www.24chasa.bg

Русия атакува три товарни кораба на украински пристанища в Черно море

3116
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Русия атакува три товарни кораба на украински пристанища в Черно море

Руските сили са нанесли удари по три товарни кораба в украински пристанища на Черно море и в морето край Одеса, съобщи руското Министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

Според информацията на ведомството единият плавателен съд е бил поразен в пристанището на Николаев, вторият – в пристанището на Черноморск, а третият е бил атакуван в Черно море, докато пътувал към Одеса, пише БТА. 

Руското министерство твърди, че и трите кораба са били използвани за снабдяване на украинските въоръжени сили.
Ройтерс уточнява, че не е успяла да потвърди независимо нито съобщенията за ударите, нито твърденията на руската страна за предназначението на плавателните съдове.

През последните дни руските удари бяха нанесени и в други части на Украйна. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи за жертви при атаките, като посочи, че сред основните мишени е била енергийната инфраструктура. На 7 октомври Киев беше атакуван с ракети и дронове.

Русия атакува три товарни кораба на украински пристанища в Черно море

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини