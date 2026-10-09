Русия атакува три товарни кораба на украински пристанища в Черно море

Руските сили са нанесли удари по три товарни кораба в украински пристанища на Черно море и в морето край Одеса, съобщи руското Министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

Според информацията на ведомството единият плавателен съд е бил поразен в пристанището на Николаев, вторият – в пристанището на Черноморск, а третият е бил атакуван в Черно море, докато пътувал към Одеса, пише БТА.

Руското министерство твърди, че и трите кораба са били използвани за снабдяване на украинските въоръжени сили.

Ройтерс уточнява, че не е успяла да потвърди независимо нито съобщенията за ударите, нито твърденията на руската страна за предназначението на плавателните съдове.

През последните дни руските удари бяха нанесени и в други части на Украйна. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи за жертви при атаките, като посочи, че сред основните мишени е била енергийната инфраструктура. На 7 октомври Киев беше атакуван с ракети и дронове.