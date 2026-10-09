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Гърция задържа над 300 кг. наркотици, прибрани в пакети със снимки на Тръмп и Нетаняху

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Гърция задържа над 300 кг. наркотици, прибрани в пакети със снимки на Тръмп и Нетаняху СНИМКА: Pixabay

Снимките били използвани или като вид игра за участващите в трафика, или като кодови названия при разпространението на наркотика на пазара

Властите в Гърция задържаха над 300 килограма канабис и над 35 килограма кокаин, съобщава гръцката телевизия "Скай". Наркотиците са открити при полицейска акция, проведена в различни части на област Атика.

По случая са задържани двама чуждестранни граждани и един гръцки гражданин. Издирва се още един човек, за когото се предполага, че е част от престъпната мрежа, пише БТА. 

Част от канабисът е бил разпределен в пакети, наричани "шоколади", на които са били залепени снимки на Доналд Тръмп, Пабло Ескобар и Бенямин Нетаняху. Според полицията снимките са били използвани или като вид игра за участващите в трафика, или като кодови названия при разпространението на наркотика на пазара. Властите предполагат, че поръчката на дрогата може да става кодирано с изрази като "донеси един Ескобар".

Установено е, че задържаният наркотик е бил замразен, като се предполага, че е бил държан във фризер. Според полицията дрогата е пристигнала в Гърция с хладилен камион по всяка вероятност от Испания.

Гърция задържа над 300 кг. наркотици, прибрани в пакети със снимки на Тръмп и Нетаняху СНИМКА: Pixabay

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