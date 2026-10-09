Пуснаха под гаранция двамата латвийци, хванати до британската база "Феърфорд"

Британската полиция за борба с тероризма съобщи днес, че двамата латвийци, които вчера бяха арестувани в базата на британските Кралски военновъздушни сили в Източна Англия „Моулсуърт", използвана от силите на САЩ, са били освободени под гаранция, предаде Ройтерс.

Полицията заяви, че двамата мъже, на 32 и 36 години, са били освободени при строги условия, докато разследването продължава.

Двамата бяха арестувани в момент, когато неотдавнашният предполагаем заговор срещу друга британска военновъздушна база, използвана от силите на САЩ - „Феърфорд", предизвика опасения за сигурността на военните обекти в цяла Великобритания, информира БТА.

Според полицията към момента няма нищо, което да сочи, че случаят с двамата арестувани латвийци в базата „Моулсуърт" е свързан с предполагаемия заговор срещу базата „Феърфорд", от която САЩ провеждат военни операции срещу Иран.

„Ключов аспект на разследването е да бъде идентифициран потенциалният мотив на мъжете да бъдат на това място и това включва дали той би могъл да е свързан с някаква престъпна дейност", заяви началникът на подразделението за борба с тероризма в Лондон Хелън Фланаган, която ръководи разследването.