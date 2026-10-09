Пилотът на „Флайдубай“ искал да повтори 11 септември с атентат в Израел

Вторият пилот на „Флайдубай" Хамам ал-Хамами искал да повтори атентатите в САЩ на 11 септември 2001 г., като направи атентат в Израел. Той планирал да разбие самолета в пътническия терминал на летище „Бен Гурион" край Тел Авив, за да причини възможно най-много жертви, показва предварителното разследване на властите в Обединените арабски емирства (ОАЕ).

Според разследващите планът му бил предварително обмислен и с терористична цел – да поеме контрола над самолета и да го използва за самоубийствена атака срещу терминала на основното международно летище на Израел, съобщава CNN.

Още преди официалното потвърждение от ОАЕ израелски представители и източници, запознати със случая, заявиха пред CNN, че най-вероятната цел на предполагаемия похитител е било именно летище „Бен Гурион".

Той се е обучавал за пилот в Нова Зеландия между ноември 2018 г. и май 2019 г. Подготовката му е била за авиокомпания във Великобритания. Преди да се присъедини към „Флайдубай", той е работил за „Оман Еър", а впоследствие безуспешно кандидатствал и в „Емирейтс".

Според публикации в американски и израелски медии оманските власти са му забранили да пилотира заради опасения, че е възприел радикални възгледи по време на престои в Сирия. Израелският премиер Бенямин Нетаняху също заяви, че вторият пилот е преминал през радикална ислямистка индоктринация. Тези данни са част от разследването на мотивите му.

Инцидентът стана миналата седмица по време на полет FZ1073 от Дубай за Тел Авив. Ал-Хамами нападнал капитана с брадва от аварийното оборудване и се опитал да поеме управлението на самолета. Машината започнала рязко да губи височина, а капитанът Смит Мачхар бил тежко ранен, но успял да отвори вратата на пилотската кабина.

Това позволило на пътници и членове на екипажа да обезвредят нападателя. Самолетът бил отклонен и извършил аварийно кацане в Табук, Саудитска Арабия. На борда имало над 170 души.

По-рано израелски представители заявиха пред CNN, че предполагаемият похитител вероятно е искал да атакува именно летище „Бен Гурион", основният международен вход към Израел.