Русия поискала от САЩ отмяна на санкциите, за да спре ударите в Черно море

Москва настоява за облекчаване на санкциите като част от всяко евентуално споразумение, заявиха трима запознати

Русия е поискала от САЩ облекчаване на санкциите срещу нея като част от преговорите за евентуално енергийно примирие с Украйна и се опитала да обвърже предложението със спиране на бойните действия в Черно море. Това съобщава „Киев Индепендънт" в ексклузивен материал.

Американски и украински представители, запознати с преговорите, заявиха, че Москва е дала неофициални сигнали, че е готова да обсъди прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура. Това се случва на фона на засилващите се руски атаки срещу електроенергийната система на Украйна.

Високопоставен украински служител в сферата на отбраната заяви, че Русия се стреми да нанесе възможно най-големи щети преди началото на преговорите, за да засили позициите си.

Киев е изправен пред ежедневни прекъсвания на електрозахранването, а руска атака на 8 октомври причини мащабни спирания на тока в украинската столица, в която живеят над 3 милиона души, пише turkiyetoday.

На 8 октомври говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва не вижда причина да преговаря за примирие, ограничено до определен сектор. „В момента Киев не предлага дългосрочно уреждане на конфликта, а примирие в област, която е неговото ахилесово сухожилие – енергийния сектор", каза Песков.

В частен порядък обаче руски представители са дали сигнали, че биха могли да обмислят подобно споразумение, съобщиха пред изданието двама украински и един американски служител.

Трима души, запознати с преговорите, заявиха, че Москва настоява за облекчаване на санкциите като част от всяко евентуално споразумение.

САЩ оказват натиск върху Русия и Украйна да прекратят взаимните си атаки срещу енергийната инфраструктура. Затова енергийното примирие е сред основните теми в продължаващите преговори.

Американският президент Доналд Тръмп също се стреми да покаже напредък по въпроса за Украйна преди междинните избори в САЩ, съобщиха няколко украински представители пред изданието. След скорошно посещение в Русия пратениците на Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са се завърнали с убеждението, че е възможно да бъде постигнато енергийно примирие.

Руският пратеник Кирил Дмитриев също е посетил САЩ два пъти през септември за разговори с Уиткоф и Къшнър. По време на срещите той е заявил, че Русия иска облекчаване на санкциите като част от споразумението.

Все още не е ясно кои санкции иска Москва да бъдат отменени.

Европейски дипломат, запознат с разговорите, заяви, че Русия може да настоява за освобождаване на замразени руски средства.

„Ако средствата от замразените активи бъдат освободени, вероятността те да бъдат използвани за ескалация на войната е почти гарантирана", каза дипломатът.

„Никой всъщност не вярва, че Русия искрено се стреми да спазва примирие", добави той.

Украински представители потвърдиха, че Москва настоява за облекчаване на санкциите, но заявиха, че не знаят кои конкретни ограничения иска Русия да бъдат премахнати.

Междувременно украинска делегация трябва да се срещне с пратениците на Тръмп в САЩ на 9 октомври, за да обсъди предложенията за примирие, обхващащо енергийната инфраструктура и Черно море. Очаква се украинските представители да бъдат запознати с разговорите между САЩ и Русия и да поискат разяснения относно настояването на Москва за облекчаване на санкциите.

На 8 октомври, попитан за икономическите споразумения между Вашингтон и Москва, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев „знае много", но не е готов да обсъжда темата публично.

Украйна се противопоставя на предоставянето на икономически ползи на Русия в замяна на енергийно примирие.

Позицията на Киев е, че всяко спиране на ударите по енергийната инфраструктура трябва да бъде взаимно – и двете страни да прекратят атаките, вместо Русия да получава допълнителни отстъпки.

„Всеки път, когато започнат преговори, те поставят все повече и повече искания", заяви украински представител, запознат с разговорите, пред „Киев Индепендънт".

Преговорите за цялостно мирно споразумение продължават да са в задънена улица заради териториалните претенции на Русия, които Украйна смята за неприемливи и непродуктивни.

Вашингтон вече се стреми към по-ограничено споразумение, което да обхваща енергийната инфраструктура и корабоплаването в Черно море. Така може да бъде отчетен напредък, без да се налага решаване на всички спорни въпроси във войната.

Киев продължава да се надява, че разговорите могат да доведат до тристранна среща с участието на руски представители.

Когато Зеленски се срещна с германския канцлер Фридрих Мерц в Киев на 4 октомври, Уиткоф му изпрати съобщение, че Вашингтон иска подобна среща да се проведе в края на октомври.

Зеленски отговори, че Украйна подкрепя идеята.

Преди да преценят перспективите за постигане на споразумение, украинските представители искат яснота какво точно настоява да получи Москва и дали Русия е готова да прекрати ударите, без да получава допълнителни отстъпки в замяна.