Иран: Преговорите със САЩ са безуспешни, защото постоянно ни притискат

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Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви в петък, че преговорите със САЩ за слагане на край на седеммесечната война в Близкия изток могат да успеят само ако се провеждат без натиск или заплахи, докато дипломатическите усилия остават в застой.

На срещата на върха на Общността на независимите държави в Туркменистан, Пезешкиан каза, че разговорите трябва да се основават на взаимно уважение и поети ангажименти, пише turkiyetoday.

„Диалогът има смисъл и шанс за успех само когато се основава на взаимно уважение и взаимни ангажименти и когато е лишен от натиск и заплахи", каза Пезешкиан.

„Преговори, провеждани под сянката на силата, не са преговори, те са налагане и принуда", добави той. Пезешкиан също така предупреди, че санкциите срещу Иран ще засегнат „регионалната търговия, свързаността, енергетиката и реда".

Конфликтът между САЩ и Иран започна с американско-израелски удари срещу Иран на 28 февруари.

Вашингтон и Техеран договориха меморандум за разбирателство през юни, очертаващ рамка за прекратяване на боевете, но военните операции на САЩ бяха възобновени след ирански атаки срещу кораби в Ормузкия проток. Неотдавнашните разговори между САЩ и Иран в кулоарите на Общото събрание на ООН не успяха да доведат до пробив.

Пезешкиан каза в понеделник, че преговорите с Вашингтон са безсмислени, ако са последвани от нови атаки.

„С враг, който всеки ден прибягва до убийства, санкции, натиск и заплахи и който нарушава поетите ангажименти, преговорите са безсмислени", каза той.

През последните седмици САЩ намалиха военните си операции и не са нанасяли удари по Иран от 1 септември.

САЩ и Израел заявиха, че войната е била необходима, за да се предотврати придобиването на ядрено оръжие от Иран - цел, която Техеран отдавна отрича да преследва.

Междувременно фокусът на преговорите се премести към възобновяването на корабоплаването през Ормузкия проток - ключов маршрут за петрола от Персийския залив, който е практически затворен от началото на конфликта.

Иран се опита да установи контрол върху водния път и удари плавателни съдове, опитващи се да го преминат без негово разрешение. САЩ наложиха контраблокада на иранските пристанища и също така удариха кораби, които обвиняват в нарушаване на ограниченията.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред Общото събрание на ООН през септември, че ще трябва да реши дали да „унищожи" Иран, ако Техеран не успее да постигне сделка.

Няколко седмици по-късно американският държавен глава изключи нови атаки срещу Иран преди междинните избори в САЩ на 3 ноември и заяви в четвъртък, че Вашингтон води „продуктивни дискусии" с Техеран.