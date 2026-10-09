Тревога заради дронове спря полетите на четирите основни летища край Москва

Спряха полетите на четирите основни летища край Москва, заради активирани средства за противовъздушна отбрана и регистрирани атаки с дронове и малки балони в района на руската столица. Летищата Шереметиево, Внуково, Домодедово и Жуковски временно преустановиха заминаващите и пристигащите полети, съобщава БТА.

Задействането на специализирания план от руската служба за надзор на авиотранспорта „Росавиация" бе потвърдено след информация от местни канали за наблюдение, цитирани от „Астра" и Укринформ. По-късно ограниченията за Внуково, Домодедово и Жуковски бяха отменени, според съобщение на ТАСС.

Поредицата от интензивни украински атаки с безпилотни летателни апарати срещу руски региони ескалира през последните седмици.

На 20 септември масиран удар с дронове бе насочен към района на Москва. При атаката бяха нанесени щети по ключова инфраструктура, като избухна и пожар на територията на Московския нефтопреработвателен завод. На 1 октомври руското Министерство на отбраната докладва за свалени общо 330 безпилотни апарата над различни области и Черно море в рамките на денонощие, а два дни по-късно, на 3 октомври, бе съобщено за нови 218 прихванати дрона и щети по жилищни сгради в Калужка област.

Напрежението достигна нов връх на 9 октомври, когато поредна вълна от нападения засегна няколко области едновременно. В Тверска област дрон предизвика пожар в завод в селището Редкино, който бе потушен от противопожарните екипи.

В Калужка област пострадаха девет души, като бе засегната и цифрова инфраструктура на компанията „Яндекс". В същия ден руските власти докладваха и за атака срещу два обекта на територията на Запорожката АЕЦ, уточнявайки, че няма пряка заплаха за ядрената безопасност