ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Юлиан Вергов за "Под прикритие": За пръв път играя...

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23708898 www.24chasa.bg

Предложиха на съветничка в компания на Тръмп да стане говорителка на Белия дом

1156
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Кейти Закария и Доналд Тръмп СНИМКА: X/@factpostnews

Консервативната коментаторка Кейти Закария е получила предложение да поеме поста говорител на Белия дом. Това потвърди представител на институцията пред Би Би Си.

Закария, която в момента работи като съветник по комуникациите в Trump Media & Technology Group, ще стане шестият главен говорител на президента в рамките на двата му мандата. Преди това тя заема за кратко поста говорител в Министерството на вътрешната сигурност.

Междувременно стана ясно, че бившата прессекретарка на Белия дом Карълайн Левит, която напусна поста през август, е отишла да работи в американската консервативна телевизия Fox News.

Кейти Закария е американски юрист, медиен коментатор и експерт по стратегически комуникации. Завършила е право в университета Пепърдайн в Калифорния, след което е работила е като адвокат и правен анализатор. Заемала е за кратко длъжността говорител в Департамента по вътрешна сигурност (DHS) на САЩ.

Към момента на предложението да стане говорител на Белия дом е старши съветник по комуникациите за Trump Media & Technology Group - компанията майка на социалната мрежа на Доналд Тръмп Truth Social. 

Кейти Закария и Доналд Тръмп СНИМКА: X/@factpostnews

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини