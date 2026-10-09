Предложиха на съветничка в компания на Тръмп да стане говорителка на Белия дом

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Консервативната коментаторка Кейти Закария е получила предложение да поеме поста говорител на Белия дом. Това потвърди представител на институцията пред Би Би Си.

Закария, която в момента работи като съветник по комуникациите в Trump Media & Technology Group, ще стане шестият главен говорител на президента в рамките на двата му мандата. Преди това тя заема за кратко поста говорител в Министерството на вътрешната сигурност.

Междувременно стана ясно, че бившата прессекретарка на Белия дом Карълайн Левит, която напусна поста през август, е отишла да работи в американската консервативна телевизия Fox News.

Кейти Закария е американски юрист, медиен коментатор и експерт по стратегически комуникации. Завършила е право в университета Пепърдайн в Калифорния, след което е работила е като адвокат и правен анализатор. Заемала е за кратко длъжността говорител в Департамента по вътрешна сигурност (DHS) на САЩ.

Към момента на предложението да стане говорител на Белия дом е старши съветник по комуникациите за Trump Media & Technology Group - компанията майка на социалната мрежа на Доналд Тръмп Truth Social.