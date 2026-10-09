Тръмп след разговор с Путин: Русия ще достави 3 млн. тона дизел на световния пазар

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Русия ще достави на американския и световния пазар над 300 000 тона дизелово гориво незабавно, още 500 000 тона през ноември и допълнително 1 млн. тона след това. По думите му договореността е постигната по време на разговор с руския президент Владимир Путин.

„Току-що приключих изключително успешна дискусия с президента на Русия Владимир Путин", написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Той посочи, че заради състоянието на дизеловите рафинерии Русия ще достави общо 3 млн. тона гориво в кратък период от време.

Тръмп заяви още, че благодарение на пълния контрол над Ормузкия проток и обявените руски енергийни доставки цените на дизела в САЩ и по света ще започнат да падат бързо и в рекордни мащаби.

„По-ниските цени за американците, особено за нашите фермери, животновъди и шофьори на камиони, са моят най-голям приоритет. Това е много важно съобщение", подчерта американският президент.

В публикацията си той добави и че Иран няма да се сдобие с ядрено оръжие.

Цените на дизела по света рязко се повишиха, след като Украйна засили ударите по руски рафинерии, което принуди Москва да забрани износа на дизелово гориво за международните пазари. Иран и съюзниците му от йеменските хути също атакуваха рафинерии в Близкия изток, което допълнително ограничи доставките на гориво.

Тръмп е под все по-голям политически натиск да предприеме мерки за понижаване на цените на горивата преди междинните избори през ноември, пише cnbc. Републиканците са изправени пред оспорвани избори дори в традиционно консервативни крепости като Айова, където фермерите усещат все по-силно последиците от високите цени на дизела.