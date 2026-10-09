Кралят на Мароко обвини Испания, че пречи на връщането на мигранти

Кралят на Мароко Мохамед Шести каза, че страната постига конкретни резултати в борбата с незаконната миграция, но сътрудничеството с Испания по този въпрос вече не дава достатъчно добри резултати на фона на повтарящи се кризи, предаде Ройтерс.

През юли най-малко 70 000 души преминаха от Мароко в испанския ексклав Сеута. Повечето от тях са се върнали, но хиляди, включително непълнолетни, са останали там.

В реч при откриването на парламентарната сесия кралят разкритикува „остарели" и „нереалистични" съдебни решения в Испания, които според него възпрепятстват сътрудничеството в областта на миграцията. „За съжаление те възпрепятстват връщането на непълнолетни и на лица, които се представят за търсещи убежище, като същевременно насърчават алчността на престъпните мрежи", каза той, цитиран от БТА.

След миграционната криза в Сеута испанските опозиционни партии обвиниха правителството на Педро Санчес, както и Рабат, че улеснява преминаването на мигрантите.

Мароко отхвърли обвиненията, като заяви, че масовото преминаване на мигранти е било предизвикано от публикации в социалните мрежи и от неправилно тълкуване на съдебно решение в Испания, което е създало впечатление, че мигрантите могат законно да пристигат там по море.

Партньорството на Мароко с Испания е „суверенен избор" и „никога няма да бъде подчинено на натиск, заплахи или изнудване", заяви още крал Мохамед Шести. Той добави, че Мароко ще предложи на партньорите си визия за сътрудничество, основана на общо развитие, икономическа конкурентоспособност и регионална стабилност.

Отношенията между Мароко и Испания се подобриха, след като през 2022 г. Мадрид подкрепи мароканския план за автономия на Западна Сахара. Двустранните им отношения обаче бяха подложени на изпитание след миграционната криза в Сеута, отбелязва Ройтерс.