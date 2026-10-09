ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След оглед на военните: няма останки от дронове на...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23709059 www.24chasa.bg

Кралят на Мароко обвини Испания, че пречи на връщането на мигранти

1888
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Флагът на Мароко Снимка pixabay

Кралят на Мароко Мохамед Шести каза, че страната постига конкретни резултати в борбата с незаконната миграция, но сътрудничеството с Испания по този въпрос вече не дава достатъчно добри резултати на фона на повтарящи се кризи, предаде Ройтерс.

През юли най-малко 70 000 души преминаха от Мароко в испанския ексклав Сеута. Повечето от тях са се върнали, но хиляди, включително непълнолетни, са останали там.
В реч при откриването на парламентарната сесия кралят разкритикува „остарели" и „нереалистични" съдебни решения в Испания, които според него възпрепятстват сътрудничеството в областта на миграцията. „За съжаление те възпрепятстват връщането на непълнолетни и на лица, които се представят за търсещи убежище, като същевременно насърчават алчността на престъпните мрежи", каза той, цитиран от БТА. 

След миграционната криза в Сеута испанските опозиционни партии обвиниха правителството на Педро Санчес, както и Рабат, че улеснява преминаването на мигрантите.

Мароко отхвърли обвиненията, като заяви, че масовото преминаване на мигранти е било предизвикано от публикации в социалните мрежи и от неправилно тълкуване на съдебно решение в Испания, което е създало впечатление, че мигрантите могат законно да пристигат там по море.

Партньорството на Мароко с Испания е „суверенен избор" и „никога няма да бъде подчинено на натиск, заплахи или изнудване", заяви още крал Мохамед Шести. Той добави, че Мароко ще предложи на партньорите си визия за сътрудничество, основана на общо развитие, икономическа конкурентоспособност и регионална стабилност.

Отношенията между Мароко и Испания се подобриха, след като през 2022 г. Мадрид подкрепи мароканския план за автономия на Западна Сахара. Двустранните им отношения обаче бяха подложени на изпитание след миграционната криза в Сеута, отбелязва Ройтерс.

Флагът на Мароко Снимка pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини