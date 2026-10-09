Джей Ди Ванс: Не знам дали ще излъчваме екзекуция на живо, но няма да я гледам

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви в петък, че не е сигурен дали екзекуцията на масовият убиец Нидал Хасан през декември ще бъде излъчвана на живо, въпреки че министърът на отбраната Пийт Хегсет потвърди, че това е предвидено. Ванс добави, че ако екзекуцията бъде предавана на живо, „няма да я гледам".

Президентът Доналд Тръмп подкрепи екзекуцията на Хасан – бивш майор от американската армия, който уби 13 души и рани други 32-ма при стрелба във военната база Форт Худ в Тексас през 2009 г.

Все още обаче не е ясно дали президентът одобрява плана на Хегсет екзекуцията да бъде достъпна за публично гледане, пише ABC News.