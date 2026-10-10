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Зеленски: Да се ​​позволява на Русия да продава петролни продукти е инвестиция във война

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Володимир Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски разкритикува споразумението между САЩ и Русия, позволяващо на Москва да доставя дизелово гориво за САЩ. Той го определи като "инвестиция във война, която трябва да бъде прекратена", предаде Ройтерс.

"Подаръците за Путин няма да донесат мир или каквато и да е полза за цивилизования свят", написа Зеленски в социалната мрежа Екс.

"Русия ще се "отплати" за дизела с още терор. Да се ​​позволява на Русия да продава петролни продукти е инвестиция във война, която трябва да бъде прекратена, а не удължавана. Необходимо е реално деескалиране на отношенията с Русия на реципрочна основа", заяви Зеленски.

Пред журналисти украинският президент добави, че споразумението ще осигури на Москва допълнителни средства за водене на война, посочи БТА.

Той нарече сделката между САЩ и Русия за дизела "слабо решение на силни партньори".

Володимир Зеленски

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