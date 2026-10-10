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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23709233 www.24chasa.bg

Тръмп назначи нов прессекретар на Белия дом

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Доналд Тръмп. СНИМКА: АРХИВ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп назначи Кейти Закария за нов прессекретар на Белия дом на мястото на Карълайн Левит, която напусна поста в края на август.

Закария досега е била старши съветник по комуникациите в компанията, управляваща социалната мрежа Truth Social, а преди това е работила в Министерството на вътрешната сигурност и като коментатор във Fox News и Newsmax, посочи БТА.

Назначението идва на фона на спадащото одобрение за Тръмп, недоволството от икономическата ситуация и предстоящите междинни избори за Конгреса на 3 ноември.

Тръмп определи Закария като лоялен поддръжник и похвали работата на Левит, която стана най-младият прессекретар в историята на САЩ, поемайки поста на 27-годишна възраст.

Доналд Тръмп. СНИМКА: АРХИВ

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