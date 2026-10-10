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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23709242 www.24chasa.bg

Делси Родригес разреши "Старлинк" на Илон Мъск да влезе във Венецуела

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Делси Родригес СНИМКА: Екс/ @clarincom

Временно изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес разреши на "Старлинк" - американската услуга за сателитен интернет, управлявана от компанията "СпейсЕкс" на Илон Мъск, да започне да развива дейност в страната ѝ, предаде Ройтерс.

Венецуелското правителство съобщи, че разрешението е част от споразумение с американската компания, посочи БТА.

Услугата за сателитен интернет продължава да разширява глобалната си потребителска база благодарение на извеждането в орбита на допълнителни спътници и разширяването на предлаганите услуги за частни клиенти, бизнеса, авиацията, морския транспорт и държавния сектор.

Делси Родригес СНИМКА: Екс/ @clarincom

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