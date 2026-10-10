Тръмп и Мелания поздравиха Путин за рождения му ден

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и съпругата му Мелания са поздравили руския президент Владимир Путин за 74-ия му рожден ден. Поздравленията са били предадени по време на телефонен разговор между двамата лидери - шестия им от началото на годината.

Според Кремъл разговорът е преминал добре, като двамата са обсъдили войната в Украйна и отношенията между Вашингтон и Москва. Путин е заявил, че целите на Русия във войната остават непроменени, посочи БТА.

След разговора Тръмп обяви, че Русия се е съгласила да доставя дизелово гориво за американския и световния пазар с цел понижаване на цените. Украинският президент Володимир Зеленски разкритикува договореността, определяйки я като „инвестиция във войната".

Възможно е Тръмп и Путин да се срещнат на форума на АТИС в Китай през следващия месец, но засега няма окончателно потвърждение.