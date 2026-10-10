Президентът на Панама заяви, че страната е пред "голямо бедствие" след мощното земетресение с магнитуд 7,7

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Президентът на Панама Хосе Раул Мулино заяви, че страната е изправена пред "голямо бедствие" след мощното земетресение с магнитуд 7,7, което доведе до срутване на сгради в южната част на страната, предаде Франс прес.

Мулино съобщи за "напълно разрушени" пътища в най-тежко засегнатите райони, но не уточни дали има жертви, посочи БТА.

Междувременно предупреждението за цунами по тихоокеанското крайбрежие на няколко държави, издадено след мощното земетресение в Панама, беше отменено.

По-рано беше издадено предупреждение за цунами по крайбрежието на девет държави, сред които Панама, Колумбия, Коста Рика, Еквадор, Перу, Никарагуа, Гватемала, Салвадор и Мексико. Съществуваше опасност от образуване на вълни с височина от един до три метра по части от панамското крайбрежие.

Няколко сгради в Панама са пострадали, включително катедралата "Свети Йоан Кръстител" в Пенономе.

Регистрирани са и десетки вторични трусове.

Като предпазна мярка хората напуснаха сгради, магазини и училища в няколко района. Правителството отмени следобедните учебни занятия в цялата страна, а работата на международното летище "Токумен" беше временно преустановена заради проверки за безопасност.