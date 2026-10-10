Тръмп нарече „позорно и унизително“ решението да не получи Нобеловата награда за мир

Президентът на САЩ Доналд Тръмп остро разкриктикува решението да не му бъде присъдена Нобеловата награда за мир. Тазгодишният лауреат е Нави Пилай - бивша съдийка от Международния наказателен съд и ръководител на изготвянето на доклад на ООН за войната в Газа.

По време на предизборен митинг в Сиракуза Тръмп определи решението като „позорно и унизително" и заяви, че то хвърля незаличимо петно върху Норвегия, посочи БТА.

Той омаловажи избора на Пилай, като каза, че никога не е чувал за нея, и обвини членовете на комитета, че са дискредитирали наградата.

Тръмп отново изтъкна ролята си в предотвратяването и разрешаването на международни конфликти. Според Ройтерс той изразява разочарование от това, че не получава отличието, през всяка година от президентския си мандат.