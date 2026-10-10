ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Захарта достигна най-високата си цена от 19 месеца...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23709275 www.24chasa.bg

Тръмп нарече „позорно и унизително“ решението да не получи Нобеловата награда за мир

1664
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Американският президент Доналд Тръмп Снимка: Снимка: Архив

Президентът на САЩ Доналд Тръмп остро разкриктикува решението да не му бъде присъдена Нобеловата награда за мир. Тазгодишният лауреат е Нави Пилай - бивша съдийка от Международния наказателен съд и ръководител на изготвянето на доклад на ООН за войната в Газа.

По време на предизборен митинг в Сиракуза Тръмп определи решението като „позорно и унизително" и заяви, че то хвърля незаличимо петно върху Норвегия, посочи БТА.

Той омаловажи избора на Пилай, като каза, че никога не е чувал за нея, и обвини членовете на комитета, че са дискредитирали наградата.

Тръмп отново изтъкна ролята си в предотвратяването и разрешаването на международни конфликти. Според Ройтерс той изразява разочарование от това, че не получава отличието, през всяка година от президентския си мандат.

Американският президент Доналд Тръмп

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини