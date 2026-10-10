Седем загинали при руски удар с планиращи бомби в Запорожие

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Най-малко седем души бяха убити в ранните сутрешни часове днес в украинския град Запорожие при руска атака с планиращи бомби, обяви началникът на Зопорожката областна военна администрация Михайло Семикин, цитиран от Ройтерс.

Десетима са ранените, а според Семикин вероятно има хора, затрупани от развалини. По негова информация при масираното нападение с авиационни въздушни бомби са нанесени удари на няколко места едновременно, посочи БТА.

По-рано в приложението Телеграм Семикин съобщи, че е бил поразен пететажен жилищен блок, в който са загинали двама души, предаде Укринформ. "Ударен бе пететажна жилищна сграда. Екипите за спешна помощ действат на място", написа той.

Според Иван Федоров, заемащ поста на съпредседател на Запорожкия съвет за отбрана, ранените при удара по пететажния блок са най-малко двама.

Укринформ припомня, че при руското нападение срещу град Запорожие в нощта срещу петък е бил убит мъж, а 23 души са били ранени.