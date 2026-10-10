Зеленски обвини Тръмп, че използва мирните преговори във Флорида за „димна завеса"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинският президент Володимир Зеленски обвини американския президент Доналд Тръмп, че използва мирните преговори във Флорида за „димна завеса", докато САЩ договарят с Русия временно облекчаване на санкциите, за да ѝ позволят да изнася дизелово гориво, пише "Политико".

В остра декларация, разпространена в петък, след като Белият дом обяви споразумение с руския президент Владимир Путин, Зеленски изглеждаше изненадан от договореността, чиято цел е да облекчи рязкото поскъпване на дизеловото гориво, дължащо се отчасти на войната в Украйна.

„В този момент, докато нашият екип разговаря с американския екип във Флорида, президентът на Съединените щати разговаря с лидера на Кремъл, лидера на тази война, лидера на тази агресия, и има споразумение, съгласно което Америка позволява на Русия да изнася дизелово гориво", заяви Зеленски.

„Това означава повече пари за тази война, повече пари, с които да ни причиняват страдания, без никакво съмнение".

Украинският лидер предупреди, че споразумението „само захранва Путин" и ще му позволи да продължи изтощителната война, довела до приблизително 2 милиона жертви и ранени сред военнослужещите от двете страни според оценки.

Той обвини Белия дом, че използва преговорите във Флорида, за да отклони вниманието от това, което определи като „сделки зад кулисите" с Русия.

„Смятам, че нашият екип просто се използва като димна завеса и това със сигурност не е справедливо", заяви той. „Това определено не е начинът, по който партньорите трябва да се отнасят един към друг. Според мен това е слабо решение, за съжаление – слабо решение от силни партньори".

В публикация в социалната мрежа X украинският президент заяви, че страната му е готова да предприеме „симетрични стъпки за деескалация" в рамките на евентуално примирие в енергийния сектор. Украйна би прекратила ударите по руските петролни рафинерии, ако Русия се съгласи да спре атаките срещу украинската енергийна инфраструктура.

Зеленски възложи на САЩ отговорността да водят преговорите добросъвестно, като подчерта, че „американският екип знае нашата позиция".

Тръмп отдавна призовава за прекратяване на бойните действия в Украйна, но досега не е успял да постигне мирно споразумение между двете страни. Путин показва малко признаци, че възнамерява да намали интензивността на пълномащабната война, която започна през 2022 г.

Русия преустанови износа на дизелово гориво след украински удари по нейни рафинерии. Това, наред с войната в Иран, доведе до рязко покачване на цените и предизвика верижни ефекти в американската икономика, създавайки рискове за републиканците преди междинните избори в САЩ.

Зеленски обаче изтъкна, че разрешаването на Русия да продава петролни продукти е начин войната в Украйна да бъде удължена, а не прекратена.

„Разчитаме на справедливата подкрепа на Америка за защитата на живота и на хората в Украйна, както и на това Съединените щати да проведат съответно твърд разговор с Русия", заяви той. „Твърд, а не слаб."