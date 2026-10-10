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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23709589 www.24chasa.bg

Русия каза, че през изминалата нощ е свалила 560 украински дрона

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Снимка: Архив

Руската противовъздушна отбрана е свалила тази нощ 560 украински дрона, обяви Министерството на отбраната на Русия, цитирано от ТАСС.

"В хода на изминалата нощ - от 20:00 ч. московско време (също и българско - бел. ред.) на 9 октомври до 8:00 ч. на 10 октомври с дежурните средства на противовъздушната отбрана бяха прехванати и унищожени 560 украински безпилотни летателни апарата над територията на Белгородска, Брянска, Волгоградска, Воронежка, Калужка, Курска, Липецка, Орловска, Пензенска, Ростовска, Самарска, Саратовска, Смоленска, Тамбовска и Тулска област, региона на Москва, Крим и над акваторията на Азовско и Черно море", гласи сводката на военното ведомство в Москва, посочи БТА.

Снимка: Архив

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