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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23709600 www.24chasa.bg

Пън Лиюен: Изкуственият интелект може да допринесе за равенството в образованието

КМГ

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Първата дама на Китай Пън Лиюен отправи видеообръщение към церемонията по връчването на наградата на ЮНЕСКО Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Първата дама на Китай Пън Лиюен отправи видеообръщение към церемонията по връчването на наградата на ЮНЕСКО за образование на момичетата и жените за 2026 г., която се състоя на 9 октомври в Париж. Тя е специален пратеник на организацията за насърчаване на образованието на момичетата и жените, съобщи КМГ.

Пън Лиюен поздрави наградените организации от Мароко и Перу и отбеляза напредъка в достъпа на момичетата и жените до образование през последните години благодарение на усилията на ЮНЕСКО и международната общност.

Тя подчерта, че Китай развива сътрудничеството с ЮНЕСКО и други партньори в тази област, като инициативите му достигат до жени в редица държави. По думите ѝ използването на изкуствен интелект в образованието допринася за повишаване на качеството на обучението и за равенството между половете. Натрупаният опит може да бъде полезен и за развиващите се страни, особено в Глобалния Юг.

Първата дама на Китай Пън Лиюен отправи видеообръщение към церемонията по връчването на наградата на ЮНЕСКО

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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