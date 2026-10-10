Лауреатът на „Филдс" Максим Концевич: Китайската математика бележи стабилен напредък

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Лауреатът на математическата награда „Филдс" Максим Концевич даде интервю за Китайската медийна група, в което коментира развитието на математическите изследвания в Китай и възможностите, които изкуственият интелект предоставя на науката, съобщи КМГ.

„Виждам, че общото ниво на китайската математика се повишава устойчиво. Имам големи очаквания за бъдещето на математическите изследвания в страната", заяви Концевич. Той допълни, че присъждането на наградата „Филдс" през юли тази година на двамата млади китайски математици Дън Ю и Уан Хун не го е изненадало.

В интервюто математикът засегна и бързото развитие на изкуствения интелект и отражението му върху научната работа. По думите му съвременните системи с изкуствен интелект проявяват висока степен на самостоятелност и представляват изключително полезен инструмент за научни изследвания.

Научните интереси на Концевич обхващат теорията на възлите, квантизацията и огледалната симетрия. През 1994 г. той формулира хипотезата за хомологичната огледална симетрия, а през 1998 г. получава наградата „Филдс" за приноса си към математиката и физиката.