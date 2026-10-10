ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Принц Хари пие бира с приятел на ръгби мач, тълпат...

Времето София 20° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23709607 www.24chasa.bg

Лауреатът на „Филдс" Максим Концевич: Китайската математика бележи стабилен напредък

КМГ

1156
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Научните интереси на Концевич обхващат теорията на възлите, квантизацията и огледалната симетрия. Снимка: Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Лауреатът на математическата награда „Филдс" Максим Концевич даде интервю за Китайската медийна група, в което коментира развитието на математическите изследвания в Китай и възможностите, които изкуственият интелект предоставя на науката, съобщи КМГ.

„Виждам, че общото ниво на китайската математика се повишава устойчиво. Имам големи очаквания за бъдещето на математическите изследвания в страната", заяви Концевич. Той допълни, че присъждането на наградата „Филдс" през юли тази година на двамата млади китайски математици Дън Ю и Уан Хун не го е изненадало.

В интервюто математикът засегна и бързото развитие на изкуствения интелект и отражението му върху научната работа. По думите му съвременните системи с изкуствен интелект проявяват висока степен на самостоятелност и представляват изключително полезен инструмент за научни изследвания.

Научните интереси на Концевич обхващат теорията на възлите, квантизацията и огледалната симетрия. През 1994 г. той формулира хипотезата за хомологичната огледална симетрия, а през 1998 г. получава наградата „Филдс" за приноса си към математиката и физиката.

Научните интереси на Концевич обхващат теорията на възлите, квантизацията и огледалната симетрия.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини