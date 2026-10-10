КМГ: Китай и ЕС се договориха да поддържат стабилни и по-балансирани икономически отношения

На 8 и 9 октомври в Пекин се проведе втората среща на механизма за консултации между ЕС и Китай по въпросите на търговията и инвестициите. От китайска страна в нея взе участие министърът на търговията Уан Уънтао, а от европейска – комисаря по търговията и икономическата сигурност Марош Шефчович, предаде КМГ.

Според съвместното изявление двете страни са провели „конструктивни и прагматични разговори" и са постигнали съгласие по 16 конкретни въпроса, свързани с баланса в търговията и инвестициите, експортния контрол, правата върху интелектуалната собственост и реформата на Световната търговска организация.

Китай и ЕС ще продължат да проучват възможностите за намаляване на митата върху определени стоки в съответствие с правилата на СТО. Двете страни са постигнали и разбирателство относно търговията с хибридни автомобили.

Ще продължат и процедурите, свързани с ценовите ангажименти на китайските производители и прегледите в рамките на антисубсидийното разследване на ЕС за китайските електромобили. Освен това ще бъде организиран технически диалог относно европейския регламент за чуждестранните субсидии.

По отношение на редкоземните елементи и постоянните магнити Китай е заявил готовност да продължи да улеснява обработването на заявленията за експортни лицензи за доставки към ЕС чрез специален ускорен механизъм. От своя страна ЕС и държавите членки ще продължат да съдействат за разрешаването на ключови случаи, свързани с лицензирането на китайски стоки с двойна употреба.

Двете страни обсъдиха също възможностите за инвестиционно сътрудничество и инициативи, насочени към бъдещото развитие на икономиките им.

Китай и ЕС, които са сред основните си търговски партньори, потвърдиха ангажимента си да уреждат разногласията в рамките на правилата на СТО и да работят за по-стабилни и балансирани икономически и търговски отношения.

Следващата, трета среща на консултативния механизъм бе насрочена за март 2027 г. Дотогава двете страни ще поддържат активна комуникация, включително чрез видеоконференция на министерско равнище през януари.

Според китайското Министерство на търговията двете страни разглеждат срещата като нова отправна точка за задълбочаване на сътрудничеството. Работните екипи ще продължат подготовката за изпълнение на постигнатите договорености и за следващия кръг от консултациите.