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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23710042 www.24chasa.bg

Украйна обяви, че тази нощ е неутрализирала 117 руски дрона

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СНИМКА: Пиксабей

Силите за отбрана на Украйна са неутрализирали тази нощ 117 от 160-те дрона, с които Русия е атакувала украинската територия, предаде Укринформ, като се позова на информация на националните военновъздушни сили в приложението Телеграм.

От 18:00 ч. местно време (също и българско) на 9 октомври руските сили атакуваха Украйна със 160 щурмови дрона от моделите "Шахед" (110 от тях с реактивни двигатели), "Гербера" и "Пародия", насочени от Орел, Курск, Шаталово, Милерово и Приморско-Ахтарск в Русия, както и от окупирания украински град Донецк и анексирания през 2014 г. Кримски полуостров, гласи сводката на силите на Киев, посочи БТА.

Според предварителните данни, постъпили към 9:00 ч. днес, удари са регистрирани на 14 места, а отломки от свалени безпилотни летателни апарати са паднали на 10 локации, уточнява Укринформ.

СНИМКА: Пиксабей

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