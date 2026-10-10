Индонезия си връща 36-каратов диамант, ръчно написан Коран и меч, отнети в колониалния период

Двадесет културни ценности, отнети по време на колониалния период чрез грабеж или принуда се връщат в Индонезия от Нидерланция. Сред тях са шлифован 36-каратов диамант, ръчно написан Коран и традиционен меч, съобщава Министерството на образованието, културата и науката на Нидерландия.

Връщането се извършва по искане на Индонезия. Осемнадесет от ценностите в момента се съхраняват в Музея на света, посветен на световните култури, човешката история и многообразието, а останалите два – в Райксмузеум, пише БТА.

Министърката на образованието, културата и науката Риане Летсхерт следва препоръката на Комисията за колониалните колекции. „С това връщане допринасяме за поправянето на историческата несправедливост", казва министърката, цитирана от медиите. Тя смята, че предметите имат голяма културна и историческа стойност за Индонезия и никога не е трябвало да се намират в Нидерландия.

Става дума за диаманта от Банджармасин, който някога е бил част от бижутата на султана на Банджармасин. Скъпоценният камък в момента се намира в Райксмузеум.

Нидерландия връща още надгробна плоча, панел от гробница, ръчно написан Коран, традиционен меч и ръкописи.

Комисията по колониалните колекции разглежда в момента и други искания от Индонезия и Шри Ланка за връщане на ценни предмети.