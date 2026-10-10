56% от германците смятат за неуместно посещението на Шрьодер при Путин

Мнозинството от германците не одобряват посещението на бившия канцлер Герхард Шрьодер при руския президент Владимир Путин по повод 74-ия му рожден ден, показва проучване на института „ЮГов", проведено за ДПА. Според резултатите 56% от анкетираните смятат визитата за неуместна, 25% я одобряват, а останалите не изразяват мнение, посочи БТА.

Германският канцлер Фридрих Мерц също разкритикува посещението, определяйки го като „напълно неморално".

Шрьодер, който беше канцлер от 1998 до 2005 г., поддържа близки отношения с Путин и от години е критикуван за връзките си с руския лидер и участието си в руския енергиен бизнес. Той се е срещал с Путин няколко пъти и след началото на руската инвазия в Украйна.