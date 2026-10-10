Умишлен пожар по железопътен мост спря влаковете между Ротердам и Делфт, разследва се саботаж

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Умишлен пожар в техническо помещение при железопътен мост в ротердамския район Делфсхавен прекъсна движението на влаковете между централната гара в Ротердам и спирка „Делфт Кампус". Повредени са кабели, свързани с електрозахранването на контактната мрежа и системите за безопасност на железопътния транспорт, посочи БТА.

Според оператора ProRail става дума за умишлено действие, но мотивите остават неизвестни. Полицията разследва случая и проверява възможността за саботаж. Засега няма задържани, а размерът на щетите и срокът за възстановяване на движението все още се уточняват.

Междувременно е осигурен заместващ автобусен транспорт между Делфт, Схидам и Ротердам. Заместник-министърът на транспорта Анет Бертрам определи случилото се като силно възмутително и тревожно.

Случаят е поредният инцидент, засегнал железопътната инфраструктура на Нидерландия през последната година и половина, след няколко предполагаеми саботажа и палежи в близост до железопътни линии.