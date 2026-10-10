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Индийската полиция задържа лидерите на "Народната партия на хлебарките" и десетки демонстранти в Делхи

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Абхиджит Дипке, основателя на партията

Индийската полиция задържа основателя на „Народната партия на хлебарките" Абхиджит Дипке, двама нейни лидери и десетки демонстранти в Делхи в опит да предотврати мащабен протест на младежкото движение. Властите засилиха полицейското присъствие и наложиха ограничителни мерки, включително прекъсвания на транспортни и телекомуникационни връзки, посочи БТА.

Протестиращите настояват за оставката на председателя на избирателната комисия Гянеш Кумар заради ревизия на избирателните списъци, която според тях облагодетелства управляващата партия на премиера Нарендра Моди. Партията определи задържането на лидерите си като предварително планиран опит за осуетяване на демонстрацията.

По данни на Ройтерс полицията е отвела насилствено десетки протестиращи, а представители на онлайн медии съобщават за задържани журналисти. Арестувани са и адвокати, протестирали пред сградата на Върховния съд.

Абхиджит Дипке, основателя на партията

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