Турция забрани на деца под 15 години да използват социални мрежи

Турция забрани на доставчиците на социални мрежи да предлагат услуги на деца под 15 години. Новите правила, издадени от турската Дирекция по киберсигурност, са публикувани в Държавен вестник и са част от закон за социалните мрежи, приет от парламента през април.

Платформите трябва да осигурят подходящи услуги за потребителите на 15 и повече години, като отчитат интересите и развитието на децата. Проверката на възрастта трябва да защитава личните данни и да установява единствено дали потребителят е достигнал необходимата възраст, без да разкрива самоличността му.

Правилата задължават доставчиците също да осигурят прозрачни и проверими механизми за проверка и ясни, лесни за използване инструменти за родителски контрол, посочи БТА.