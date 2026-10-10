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Кремъл: Путин е приел с разбиране някои от предложенията на Тръмп за деескалация на конфликта в Украйна

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Срещата на Путин и Тръмп през август 2025 г. в Аляска

Руският президент Владимир Путин е приел с разбиране някои от предложенията на американския си колега Доналд Тръмп за стъпки към деескалация на конфликта в Украйна.

Това съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков след телефонния разговор между двамата лидери, като уточни, че по инициатива на Тръмп основната част от разговора е била посветена на Украйна, посочи БТА.

Песков добави, че Путин е предал на Тръмп позицията на Иран за възможно разрешаване на конфликта между Техеран и Вашингтон, след като я е съгласувал с иранския президент Масуд Пезешкиан.

След разговора Тръмп заяви, че Русия се е съгласила да доставя дизелово гориво за американския и световния пазар с цел понижаване на цените. Съобщението предизвика остри критики от страна на Украйна.

Срещата на Путин и Тръмп през август 2025 г. в Аляска

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