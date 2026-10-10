Товарен влак е дерайлирал в Хърватия

Товарен влак е дерайлирал тази сутрин край град Риека, Западна Хърватия, съобщи хърватската национална телевизия ХРТ. Не се съобщава за пострадали, посочи БТА.
Влакът е дерайлирал около 9 ч. сутринта на входа на гара "Мея" край Риека. Движел се е в посока Риека и е превозвал зърнено-житни култури.
Общо 11 вагона са паднали в пропастта край жп линията, докато локомотивът и два вагона са останали на линията.
Има големи щети по инфраструктурата на гарата, а движението по жп линията в района е затворено.
Машинистът е съобщил малко преди инцидента, че спирачките на локомотива отказват и не може да спре влака.