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Товарен влак е дерайлирал в Хърватия

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СНИМКА: Pixabay

Товарен влак е дерайлирал тази сутрин край град Риека, Западна Хърватия, съобщи хърватската национална телевизия ХРТ. Не се съобщава за пострадали, посочи БТА.

Влакът е дерайлирал около 9 ч. сутринта на входа на гара "Мея" край Риека. Движел се е в посока Риека и е превозвал зърнено-житни култури.

Общо 11 вагона са паднали в пропастта край жп линията, докато локомотивът и два вагона са останали на линията.

Има големи щети по инфраструктурата на гарата, а движението по жп линията в района е затворено.

Машинистът е съобщил малко преди инцидента, че спирачките на локомотива отказват и не може да спре влака.

СНИМКА: Pixabay

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