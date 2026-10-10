Зеленски: При руския удар срещу Запорожие са загинали 12 души, сред които 3 деца

Броят на жертвите при руския удар с планиращи бомби срещу украинския град Запорожие в ранните часове днес се увеличи до най-малко 12, сред които - три деца, а още 14 души са ранени, съобщи президентът на Украйна Володимир Зеленски във Фейсбук, цитиран от Укринформ.

„Днес Русия благодари за отмяната на санкциите върху износа на дизелово гориво, като хвърли пет планиращи бомби върху жилищни сгради в Запорожие. Към момента, за съжаление, са известни 12 загинали, сред които - три деца. Изразявам съболезнования на всички близки и роднини", написа Зеленски.

Още 14 души са ранени, състоянието на двама от тях е тежко - лекарите се борят за живота им, посочи БТА.

Проверява се информация и за още 12 души, които може да са били там. Всички служби са на място, продължават спасителните операции, добави украинският президент.

„През нощта 13 от нашите региони бяха подложени на удари. Има разрушения на жилищни сгради, инфраструктура и железопътни линии", написа той.

„Тази нощ се превърна в още едно потвърждение, че в Русия всяко отслабване на натиска се възприема като сигнал, че сякаш може да се продължава войната, че сякаш може да се хвърлят бомби върху градовете. Необходими са други сигнали. Русия трябва да разбере, че войната трябва да бъде спряна и за това тя трябва да усети загубите си. В момента именно нашият обсег на въздушните ни удари осигурява това. И нашите отговори на руските удари ще последват", подчерта Зеленски, цитиран от Укринформ.