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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23710687 www.24chasa.bg

Германия запазва санкциите срещу Русия въпреки решението на Тръмп за руското гориво

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Фридрих Мерц Снимка: Снимка: Екс/ @_FriedrichMerz

Германия заяви, че ще запази санкциите срещу Русия заради войната в Украйна, въпреки решението на администрацията на Доналд Тръмп временно да отмени американските ограничения върху руското гориво. Говорителят на германското правителство Щефан Корнелиус заяви, че Берлин остава ангажиран със санкционната политика и ще работи с европейските партньори по нови ограничения, посочи БТА.

Германия подчерта, че подкрепата ѝ за Украйна остава непроменена и дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта ще продължат. Канцлерът Фридрих Мерц, който посети Киев през изминалия уикенд, също заяви, че страната му няма да намали помощта за украинското правителство.

Решението на Тръмп идва на фона на рязкото поскъпване на дизеловото гориво, което увеличава икономическия натиск в САЩ преди междинните избори за Конгреса на 3 ноември.

Фридрих Мерц

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