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Американската кънтри звезда Ела Лангли отмени концерт заради заплаха за стрелба и бомби в залата

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Ела Лангли СНИМКА: Екс/ @billboard

Американската кънтри звезда Ела Лангли била принудена да отмени концерта си с напълно разпродадени билети в Тълса, щата Оклахома, в петък вечер поради „сериозна заплаха за сигурността", цитира изявление на певицата. Би Би Си.

Певицата взема това „невероятно трудно" решение около два часа преди началото на концерта в залата с капацитет 19 000 места.

В публикация в Инстаграм 27-годишната певица пояснява, че заплахата засяга „безопасността на феновете ми, персонала на залата и екипа ми".

От полицейското управление в Тълса съобщили, че е получен телефонен сигнал, според който по време на събитието ще бъде нанесена „голяма вреда" чрез „стрелба и бомби".

Залата в BOK Center е проверена няколко пъти преди концерта и не е открита никаква заплаха, уверили от полицията.

Полицаи с кучета за откриване на взривни вещества са претърсили залата отново след постъпването на обаждането.

„Не успяхме да открием достоверна заплаха", казват от управлението. Подчерватан, че човекът, който е подал сигнала, „е провалил цялото това събитие" за хиляди фенове на Лангли.

Звездата, която не даде никакви допълнителни подробности, също се извини на феновете си, като каза, че допълнителна информация относно възстановяването на сумите за билетите „ще бъде оповестена възможно най-скоро", допълва БТА.

BOK Center публикува собствено изявление, в което се посочва, че „безопасността и благополучието на всички участници са наш абсолютен приоритет и след внимателно обмисляне решихме, че шоуто не може да се състои".

Извиниха асе на феновете за причиненото разочарование.

През септември кънтри хитът на Лангли Choosin' Texas изпревари All I Want for Christmas Is You на Марая Кери и се превърна в сингъла, останал най-дълго на първо място в историята на американските класации.

Успехът му помогна на певицата от Алабама да спечели всички седем награди, за които беше номинирана, на церемонията на Академията за кънтри музика през май, припомня Би Би Си.

Ела Лангли СНИМКА: Екс/ @billboard

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