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Ураганът „Исаяс“ връхлетя Флорида, близо 500 000 домакинства останаха без ток

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Ураган Снимка: Pixabay

Ураганът „Исаяс" достигна крайбрежието на Мексиканския залив във Флорида като буря от втора категория със скорост на вятъра до 165 км/ч, след като по-рано се усили до трета категория. Стихията се придвижва навътре към Алабама и Тенеси, носейки проливни дъждове. Метеоролозите предупреждават за риск от внезапни наводнения и торнадо, посочи БТА.

Във Флорида и Алабама близо 500 000 домакинства временно останаха без електричество. Властите обявиха извънредно положение, разпоредиха евакуации в уязвими крайбрежни райони и въведоха вечерен час в град Мобил, Алабама. Във Флорида има предупреждения, че бурните приливи могат да повишат водата с до 2,7 метра над обичайното ниво на сушата.

Губернаторът на Флорида Рон Десантис призова хората да останат по домовете си и да се подготвят за продължителни прекъсвания на електроснабдяването. В готовност са над 1000 генератора и запаси от гориво. „Исаяс" е първият ураган за сезона в Атлантическия океан.

Ураган Снимка: Pixabay

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