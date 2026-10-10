Ураганът „Исаяс“ връхлетя Флорида, близо 500 000 домакинства останаха без ток

Ураганът „Исаяс" достигна крайбрежието на Мексиканския залив във Флорида като буря от втора категория със скорост на вятъра до 165 км/ч, след като по-рано се усили до трета категория. Стихията се придвижва навътре към Алабама и Тенеси, носейки проливни дъждове. Метеоролозите предупреждават за риск от внезапни наводнения и торнадо, посочи БТА.

Във Флорида и Алабама близо 500 000 домакинства временно останаха без електричество. Властите обявиха извънредно положение, разпоредиха евакуации в уязвими крайбрежни райони и въведоха вечерен час в град Мобил, Алабама. Във Флорида има предупреждения, че бурните приливи могат да повишат водата с до 2,7 метра над обичайното ниво на сушата.

Губернаторът на Флорида Рон Десантис призова хората да останат по домовете си и да се подготвят за продължителни прекъсвания на електроснабдяването. В готовност са над 1000 генератора и запаси от гориво. „Исаяс" е първият ураган за сезона в Атлантическия океан.