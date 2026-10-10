Ирландия предлага бюджетът на ЕС за 2028–2034 г. да бъде с 8% по-нисък от планирания

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Ирландското председателство на Съвета на ЕС предлага дългосрочният бюджет на съюза за периода 2028–2034 г. да бъде намален с 8% спрямо първоначалното предложение на Европейската комисия от 2 трилиона евро.

Според представения план икономиите ще достигнат 141 млрд. евро, а бюджетът ще остане с около 30% по-голям от настоящия, посочи БТА.

Предложението предвижда съкращение от 3% на средствата за регионално развитие, селско стопанство и рибарство и от 13% за конкурентоспособност, просперитет и сигурност. Предвиждат се и 55 млрд. евро нови възможности за финансиране, включително чрез мита и продажба на разрешителни за въглеродни емисии.

Планът се очаква да предизвика разногласия между държавите членки. Германия, Нидерландия и скандинавските страни настояват за по-строг контрол върху разходите, докато Испания, Италия и Полша искат финансирането да бъде запазено.

Лидерите на ЕС ще обсъдят предложението на 15 и 16 октомври, а окончателният бюджет трябва да бъде одобрен от всичките 27 държави членки.